Фактор безпеки стане однією з основних вимог до будівництва, - Шуляк

Парламент у першому читанні підтримав законопроект № 7398, який встановлює вимоги до цивільного захисту під час планування та забудови територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Ми маємо реагувати на виклики часу та забезпечити облаштування надійних сучасних бомбосховищ у будь-яких будівлях. З огляду на те, з якою агресивною та непередбачуваною країною маємо спільний кордон, це конче необхідно зробити. Досвід перших масованих обстрілів українських міст та селищ показав, що людям доводилося ховатися в кращому випадку у метро, або ж у непристосованих підвалах", - пояснила Шуляк.

За її словами, з початком широкомасштабного російського вторгнення держава зіштовхнулася з нестачею надійних бомбосховищ і зараз парламентарі терміново наводять лад у цій сфері.

"Законопроект № 7398 передбачає, що містобудівна документація на регіональному та місцевому рівні має містити розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Без нього таку документацію просто не затверджуватимуть", - додає нардеп.

За її словами, у будівлях, де постійно перебуває до 50 осіб або тимчасово перебуває до 100 осіб обов’язково має бути бомбосховище. Причому воно має бути облаштовано за принципом доступності для маломобільних людей.

"Якщо єдину державну систему цивільного захисту переводять в режим підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану, то бомбосховища, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття незалежно від форми власності мають бути готовими прийняти людей", - резюмувала вона.