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Фактор безопасности станет одним из основных требований к строительству, - Шуляк

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Воскресенье 19 июня 2022 16:09
Фактор безопасности станет одним из основных требований к строительству, - Шуляк Фото: фактор безопасности станет одним из основных требований к стройкам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Парламент в первом чтении поддержал законопроект № 7398, который устанавливает требования к гражданской защите при планировании и застройке территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Мы должны реагировать на вызовы времени и обеспечить обустройство надежных современных бомбоубежищ в любых зданиях. Учитывая то, с какой агрессивной и непредсказуемой страной имеем общую границу, это крайне необходимо сделать. Опыт первых массированных обстрелов украинских городов и поселков показал, что людям приходилось прятаться в лучшем случае в метро, или же в неприспособленных подвалах", - пояснила Шуляк.

По ее словам, с началом широкомасштабного российского вторжения государство столкнулась с нехваткой надежных бомбоубежищ и сейчас парламентарии срочно наводят порядок в этой сфере.

"Законопроект № 7398 предусматривает, что градостроительная документация на региональном и местном уровне должна содержать раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты. Без него такую документацию просто не будут утверждать", - добавляет нардеп.

По ее словам, в зданиях, где постоянно находится до 50 человек или временно находится до 100 человек обязательно должно быть бомбоубежище. Причем оно должно быть обустроено по принципу доступности для маломобильных людей.

"Если единую государственную систему гражданской защиты переводят в режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, то бомбоубежища, сооружения двойного назначения и простейшие укрытия независимо от формы собственности должны быть готовы принять людей", - резюмировала она.

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Елена Шуляк
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