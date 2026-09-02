ТРК City Mall в Запорожье временно закрывается: когда может возобновить работу

ТРК City Mall в Запорожье, которым управляет компания Arricano, временно приостановил работу для посетителей. Комплекс не будет работать до конца сентября из-за текущей ситуации безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию ритейлеров Украины .

В Arricano объяснили, что в течение последнего месяца враг существенно увеличил количество ударов по гражданским объектам, в частности, торговым комплексам.

Отдельным фактором стал удар по гипермаркету "Эпицентр", который расположен непосредственно рядом с City Mall в Запорожье.

"Это очень непростое решение, и безопасность посетителей и арендаторов для нас является наибольшей ценностью", – отметили в компании.

В Arricano также сообщили, что команда ТРК продолжит следить за ситуацией в безопасности в городе и будет поддерживать постоянный контакт с арендаторами.

В конце сентября компания дополнительно оценит ситуацию и отдельно уведомит о дальнейшем режиме работы торгового комплекса.

Напомним, 28 августа Россия ударила по последнему работающему "Эпицентру" в Запорожье. В тот же день враг уничтожил ликероводочный завод "Хортица".