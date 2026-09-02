ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

ТРК City Mall в Запорожье временно закрывается: когда может возобновить работу

13:35 02.09.2026 Ср
1 мин
Торгово-развлекательный комплекс приостановил работу из-за ситуации в безопасности в городе
aimg Анастасия Мацепа
ТРК City Mall в Запорожье временно закрывается: когда может возобновить работу Фото: ТРК City Mall в Запорожье временно приостанавливает работу (citymall.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

ТРК City Mall в Запорожье, которым управляет компания Arricano, временно приостановил работу для посетителей. Комплекс не будет работать до конца сентября из-за текущей ситуации безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию ритейлеров Украины.

В Arricano объяснили, что в течение последнего месяца враг существенно увеличил количество ударов по гражданским объектам, в частности, торговым комплексам.

Отдельным фактором стал удар по гипермаркету "Эпицентр", который расположен непосредственно рядом с City Mall в Запорожье.

"Это очень непростое решение, и безопасность посетителей и арендаторов для нас является наибольшей ценностью", – отметили в компании.

В Arricano также сообщили, что команда ТРК продолжит следить за ситуацией в безопасности в городе и будет поддерживать постоянный контакт с арендаторами.

В конце сентября компания дополнительно оценит ситуацию и отдельно уведомит о дальнейшем режиме работы торгового комплекса.

Напомним, 28 августа Россия ударила по последнему работающему "Эпицентру" в Запорожье. В тот же день враг уничтожил ликероводочный завод "Хортица".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожье Бизнес Война в Украине
Новости
Россия ударила беспилотниками по складу в Киеве
Россия ударила беспилотниками по складу в Киеве
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью