ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фактически полностью разорван: появилось видео поврежденного "Северного потока"

Новина українською →
Вторник 22 ноября 2022 22:19
Фактически полностью разорван: появилось видео поврежденного "Северного потока" Фото: появилось видео поврежденного "Северного потока" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Трубопровод "Северного потока" после взрывов в сентябре практически полностью разорван.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное на YouTube.

Кадры, показывающие разрушение Северных потоков после диверсии, опубликовал один из продюсеров телеканала BBC.

На видео видно, что трубопроводы фактически были полностью разорваны.

Согласно выводам следователей, на газопроводах системы "Северный поток" произошла серьезная диверсия. Расследование продолжается. В прокуратуре Швеции выясняют, можно ли кому-либо предъявить подозрение в совершении преступления.

Напомним, 27 сентября на российских трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили несколько утечек газа. По словам шведских сейсмологов, причиной этого мог быть взрыв. Президент США Джо Байден заявил, что с вероятностью трубопроводы взорвала Россия.

Позже, 29 октября, россияне прямо заявили, что специалисты ВМС Великобритании якобы "причастны к подрыву газопроводов". В Минобороны Британии назвали такие обвинения страны-агрессора вымышленной историей.

При этом немецкие следователи уверены, что Северный поток взорвали россияне. Там отметили, что их версия с диверсией совпадает с предварительными выводами Швеции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток
NEWS
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему