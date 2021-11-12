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Ми фактично в стані енерговійни. Росія блокує поставки вугілля з Казахстану, - Міненерго

Автор: Анна Полисученко

Заступник міністра енергетики України Максим Немчинов заявив про те, що в даний час Україна фактично знаходиться в стані енерговійни. Він підкреслив, що Росія блокує поставки вугілля з Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

"Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи вагони залізничні з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу", - заявив заступник міністра.

Немчинов вважає, що Росія навмисне блокує поставки вугілля в Україну.

"Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - додав він.

Більше про це ви можете прочитати в матеріалі "В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону".

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Минэнерго