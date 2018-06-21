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Facebook запустив платну підписку на групи

НовиниТелеком & IT    21.06.2018 - 15:41
Фото: офіс Facebook
Фото: офіс Facebook

Соцмережа не буде стягувати кошти з адміністраторів платних груп

Соціальна мережа Facebook запустила пілотний проект по платній підписці на доступ до груп. Про це йдеться в повідомленні в блозі адміністрації Facebook.

Повідомляється, що на даний момент можливість стягувати плату з передплатників ввели лише в декількох групах, але в майбутньому таку практику можуть розширити. Також повідомляється, що вартість передплати знаходиться в межах 30 доларів.

Зокрема, підписку вартістю в 14,99 доларів на місяць ввели в співтоваристві Declutter My Home, яке публікує способи підтримання порядку в домі та різні побутові хитрощі. Також за 9,99 доларів надається доступ до групи Recipes & Meal Planning, яка публікує кулінарні рецепти.

Також у Facebook відзначили, що соцмережа не буде стягувати з адміністраторів груп платню, і всі доходи будуть залишатися у авторів контенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook може ввести плату за доступ до соцмережі.

 

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Теги публікації: Facebook, соцсеть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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