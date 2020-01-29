Facebook ввів можливість відв'язування особистих даних від профілю

Соціальна мережа Facebook вводить інструмент для користувачів, який дозволяє відв'язати від профілю особисті дані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що інструмент дозволить приховувати дані від сторонніх сайтів і сервісів, у яких профіль у Facebook використовується для авторизації.

При цьому, як пишуть іноземні ЗМІ, інформація не буде видалятися зовсім - її "відключають" від профілю, але вона залишиться на серверах Facebook. Соціальна мережа використовує цю інформацію для персоналізації реклами.

Нагадаємо, у понад десять країн Західної півкулі був зафіксований збій в роботі Facebook увечері вівторка, 28 січня.

Крім цього, збій у роботі соцмережі стався 25 січня. Тоді близько 64% користувачів з США, Німеччини, Польщі, Великобританії, Нідерландів, Італії, Болгарії, Україні та інших країн поскаржилися на проблеми в роботі.

Також РБК-Україна писало, що Facebook та eBay будуть видаляти фейкові відгуки на своїх майданчиках. Обидва інтернет-гіганти підписали угоди, які дають змогу краще виявляти, розслідувати та реагувати на фальшиві відгуки. Facebook та eBay також зобов'язалися вжити заходів з блокування та запобігання появи такого контенту в майбутньому.