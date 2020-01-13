ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Facebook та eBay будуть видаляти фейкові відгуки на своїх майданчиках

Новини » Hi-tech     13.01.2020 - 11:18
Facebook та eBay будуть видаляти фейкові відгуки на своїх майданчиках
Ілюстративне фото (ifttt.com)

Обидві компанії підписали угоду з протидії фальшивим відгукам

Facebook та eBay пообіцяли вжити заходів з припинення торгівлі підробленими відгуками на своїх сайтах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомили в британському управлінні з конкуренції та ринків (CMA), обидва інтернет-гіганти підписали угоди, які дають змогу краще виявляти, розслідувати та реагувати на фальшиві відгуки. Facebook та eBay також зобов'язалися вжити заходів з блокування та запобігання появи такого контенту в майбутньому.

"Facebook погодився представити більш надійні системи для виявлення і видалення такого контенту, а eBay удосконалив свої існуючі фільтри, щоб краще ідентифікувати і блокувати списки для продажу або обміну фейковими відгуками", - йдеться в повідомленні.

У CMA відзначають, що фальшиві відгуки завдають істотної шкоди покупцям і бізнесу.

"Ми раді, що Facebook та eBay роблять правильні речі, взявши на себе зобов'язання вирішити цю проблему і допомагаючи захистити свої сайти від повідомлень з фальшивими відгуками, - сказала виконавчий директор CMA Андреа Косчелли.

Нагадаємо, раніше Facebook посилив заходи проти фейкових відео. Соціальна мережа буде видаляти відео з маніпуляціями, а також створені нейромережами.

Також РБК-Україна писало, що Facebook буде відслідковувати фейкові новини перед виборами в США. Крім того, соцмережа буде банити рекламу, яка закликає ігнорувати вибори, а також додавати ярлики на фейкові фотографії та відео.

Facebook видалив підроблені акаунти з трьох країн У Британії виявили витік даних понад 260 млн користувачів Facebook
Новини України eBayFacebook
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся