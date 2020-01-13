Facebook та eBay будуть видаляти фейкові відгуки на своїх майданчиках

Ілюстративне фото (ifttt.com)

Обидві компанії підписали угоду з протидії фальшивим відгукам

Facebook та eBay пообіцяли вжити заходів з припинення торгівлі підробленими відгуками на своїх сайтах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомили в британському управлінні з конкуренції та ринків (CMA), обидва інтернет-гіганти підписали угоди, які дають змогу краще виявляти, розслідувати та реагувати на фальшиві відгуки. Facebook та eBay також зобов'язалися вжити заходів з блокування та запобігання появи такого контенту в майбутньому.

"Facebook погодився представити більш надійні системи для виявлення і видалення такого контенту, а eBay удосконалив свої існуючі фільтри, щоб краще ідентифікувати і блокувати списки для продажу або обміну фейковими відгуками", - йдеться в повідомленні.

У CMA відзначають, що фальшиві відгуки завдають істотної шкоди покупцям і бізнесу.

"Ми раді, що Facebook та eBay роблять правильні речі, взявши на себе зобов'язання вирішити цю проблему і допомагаючи захистити свої сайти від повідомлень з фальшивими відгуками, - сказала виконавчий директор CMA Андреа Косчелли.

Нагадаємо, раніше Facebook посилив заходи проти фейкових відео. Соціальна мережа буде видаляти відео з маніпуляціями, а також створені нейромережами.

Також РБК-Україна писало, що Facebook буде відслідковувати фейкові новини перед виборами в США. Крім того, соцмережа буде банити рекламу, яка закликає ігнорувати вибори, а також додавати ярлики на фейкові фотографії та відео.