Facebook посилить політику розміщення передвиборної реклами в Україні

Це частина заходів по запобіганню зовнішньому впливу

Социальная сеть Facebook в середине марта ужесточит политику размещения пользователями рекламы, которая касается предстоящих выборов президента Украины. Об этом заявила продакт-менеджер соцсети Сара Шифф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что, уже с предыдущей недели компания начала временно запрещать зарубежную предвыборную рекламу относительно Украины.

"Это часть наших мер по предотвращению внешнего влияния. Помимо этого, в середине марта мы намерены установить в Украине новые правила размещения политической рекламы, аналогичные тем, которые ранее были установлены в США, Бразилии, Индии и Великобритании", - сказала она.

Новые правила предполагают более жесткую идентификацию лиц, размещающих такую рекламу.

"Мы будем требовать от таких лиц предоставления действительных документов об идентификации личности, и подтверждения, что они являются теми, кем представляются. Это одно из наших обязательств: обеспечить, что за политической рекламой в Facebook стоят подлинные лица", - добавила Шифф.

РБК-Украина писало, что киберполиция Украины согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины, а также верификацию заказчиков политической рекламы для предупреждения недобросовестной агитации.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины в ближайшее время начнет блокировку сайтов, котрые заподозрят в подрыве национальной безопасности страны перед выборами президента Украины.