Facebook і Twitter видалили сотні пов'язаних з РФ та Іраном акаунтів

Акаунти поширювали сюжети державних ЗМІ Ірану

Социальные сети Facebook и Twitter удалили сотни связанных с Российской Федерацией и Ираном страниц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Facebook.

Сообщается, что Facebook удалил 262 страницы, 356 учетных записей и три группы, которые были связаны с Ираном. Кроме того, из Instagram удалили 162 фейковых аккаунта из этой страны. В Facebook подчеркнули, что эти страницы распространяли сюжеты государственных СМИ Ирана, информация в которых была нацелена на пользователей из Южной Азии и с Ближнего Востока.

Также сообщается, что в публикациях затрагивались политические темы, а также роль других стран в международных конфликтах, в частности роль Саудовской Аравии и России. В компании уточнили, что установили связь администраторов этих страниц с Ираном.

Подчеркивается, что цепочка аккаунтов имитировала других людей и вводила пользователей в заблуждение насчет того, чем эти страницы занимались.

Кроме того, Twitter удалил еще 416 учетных записей из России. Еще несколько страниц на бенгальском языке были заблокированы в Бангладеш.

Напомним, ране сообщалось, что Facebook удалил почти 500 аккаунтов из России за связь с информационным агентством Sputnik.