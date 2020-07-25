Facebook і Twitter видалили акаунти прихильників президента Бразилії Болсонару

Facebook і Twitter видалили акаунти впливових прихильників президента Бразилії Жаїра Болсонару згідно з постановою Верховного суду країни. Мова йде про можливе поширення дезінформації.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Суд постановив видалити 16 акаунтів у Facebook і 12 у Twitter в рамках розслідування щодо можливого поширення дезінформації прихильниками Болсонару.

Серед власників віддалених акаунтів - Роберто Джефферсон, екс-конгресмен і президент консервативної партії PTB, а також бізнесмени Лучано Ханг, Едгар Корона та Оскар Фахурі та активістка Сара Джироміні, широко відома як Сара Вінтер.

Передбачається, що постанова суду повинна перешкодити використанню облікових записів "як засобів здійснення можливої злочинної поведінки".

У Facebook повідомили, що "поважають судову систему і виконують чинні законні приписи". У заяві Twitter говориться: "Twitter діяв строго у відповідності з правовими нормами, пов'язаними з розслідуванням Верховного суду".

У партії PTB заявили, що рішення суду перешкоджає Роберто Джефферсону реалізувати його "право на свободу слова та суджень у соціальних мережах".

Активістка Вінтер заявила, що буде скаржитись у "міжнародні правозахисні організації за серйозне порушення свободи слова".

Сам Болсонару раніше висловився проти розслідування, назвавши це серйозною загрозою свободі слова.

Зазначимо, президент Бразилії відомий своєю критикою карантину та обмежень, пов'язаних з пандемією. Через суд його намагалися змусити носити маску в громадських місцях, але рішення він оскаржив.

Також Болсонару називав коронавірус "невеликим грипом", і відвідував мітинги проти карантину.

В результаті він заразився коронавірусом: два зроблених у липні тести на COVID-19 показали позитивний результат.

Крім того, Болсонару також заявив про плани своєї країни покинути Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).