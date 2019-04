Facebook тестує горизонтальну прокрутку новинної стрічки

Соціальна мережа Facebook почала тестувати горизонтальний спосіб прокручування стрічки новин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання TechCrunch.

Першою нову опцію в Facebook виявила фахівець в області реверс-інжинірингу Джейн Манчунь Вон. У компанії підтвердили, що тестують в закритому режимі прототип нового способу навігації в стрічці новин.



Вон виявила можливість горизонтальної прокрутки новин в невыпущенной версією Facebook для Android і показала на своїй сторінці в Twitter, як вона працює.

Facebook is testing to turn News Feed into Story Feed pic.twitter.com/83H7VWcgmD