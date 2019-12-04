Facebook створить програми для подорожей і подкастів

Американська компанія Facebook Inc. планує створити спеціальні додатки та програми, призначені для подорожей, розміщення подкастів, розсилки інформаційних бюлетенів і послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що створенням продуктів буде займатися новий експериментальний підрозділ компанії під назвою New Product Experimentation Team (NPE Team).

"Завдання цього підрозділу полягає в тому, щоб опрацьовувати найбільш перспективні напрями розвитку соціальної мережі. NPE Team розбитий на п'ять груп, кожна з яких складається з десятка осіб і займається оперативним запуском нових продуктів і зняттям з експлуатації тих з них, які не користуються попитом споживачів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, корпорація Facebook Inc. у суботу, 30 листопада, вперше розмістила під постом одного з користувачів повідомлення про те, що в тексті міститься дезінформація.

Як повідомляло РБК-Україна, антимонопольні органи Європейського союзу перевірять, як американські інтернет-гіганти Google і Facebook збирають і використовують дані. ЄС вивчать, як Facebook і Google збирають і монетизують свої дані, а також проведуть перевірку онлайн-ринку Facebook.