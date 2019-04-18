ru
ua

Facebook випадково отримав списки контактів 1,5 млн користувачів


Це виявилося, коли компанія перевірила процедуру верифікації акаунтів

Соціальна мережа Facebook визнала, що випадково отримала списки контактів до 1,5 млн користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Це виявилося, коли компанія перевірила процедуру верифікації акаунтів.

Як повідомляють у компанії ці контакти нікому не передавали, і їх одразу вилучили.

"Ми виправили основну проблему і повідомляємо людей, чиї контакти були імпортовані", - йдеться в повідомленні.

Інформація завантажувалася при реєстрації в соціальній мережі. У компанії додали, що користувачі можуть переглядати і управляти контактами в налаштуваннях.

Дані завантажувалися в Facebook з травня 2016 року, однак у березні 2019 року компанія перестала пропонувати верифікацію через електронну пошту при реєстрації в Facebook.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Facebook почала тестувати горизонтальний спосіб прокрутки стрічки новин. У компанії пояснили, що потрібно більше часу на тестування нової опції, перш ніж новинка з'явиться в публічному доступі.

Крім того, група акціонерів компанії Facebook зажадала зняти Марка Цукерберга з посади голови правління. Акціонери не задоволені тим, що вартість компанії впала на тлі скандалів про втрату даних. Інвестори вимагали розглянути питання про позбавлення Цукербрега привілеїв та усунення з поста генерального директора.

 

У Києві на Печерську невідомий підпалив два автомобілі Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня
Читати всі новини