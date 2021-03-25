Facebook розробляє додаток для ув'язнених

Реклама додатки The Re-Entry з'явилася в стрічці деяких користувачів Instagram. Користувачів просять протестувати додаток, який позиціонують як такий, що може допомогти в "підготовці до життя після в'язниці за підтримки спільноти" й залишити відгук.

"Ми вивчаємо різні способи допомогти вирішити проблеми, з якими стикаються представники маргіналізованих спільнот в наших програмах", - заявили в компанії.

При цьому зараз рекламу додатка прибрали, через те, що він призначався "для внутрішнього тестування". Звичайні користувачі не повинні були побачити дане оголошення.

Як зазначає видання Bloomberg, компанія часто експериментує з ідеями різних сервісів і додатків, які згодом ніколи не реалізуються.