Facebook представила новий месенджер для Instagram

У четвер, 3 жовтня, американська компанія Facebook представила новий додаток для обміну повідомленнями серед користувачів соцмережі Instagram. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що месенджер, що отримав назву Threads. Він призначений для спілкування з особами зі списку самих близьких друзів в соцмережі. Месенджер дозволяє відправляти і отримувати текст, відео, фотографії.

Фото: логотип і зовнішній вигляд месенджера (newsroom.fb.com)

Також зазначається, що новий месенджер буде окремим додатком (подібно Facebook Messenger). При цьому Instagram Direct буде функціонувати як раніше.

У Threads є функція інформування співрозмовників про те, де знаходиться користувач. Він також може вказувати, чим саме зараз займається користувач. Додаток, зокрема, може виставляти статус користувача в автоматичному режимі на основі його місцезнаходження.

У Facebook додали, що додаток буде доступний на платформах Android і iOS по всьому світу. Деякі користувачі зможуть завантажити Threads вже протягом доби.

Нагадаємо, Туреччина оштрафувала Facebook через порушення захисту особистих даних. Особисті дані 281 тисячі турецьких користувачів, включаючи їх імена, стать, дату народження, статус відносин, релігію та історію пошуку могли бути використані третіми особами в результаті злому даних.

Раніше РБК-Україна писало, що Facebook і Instagram в Україні видалили два мільйони фейкових акаунтів в 2019 році, через що чисельність їх аудиторії скоротилася в лютому, але вже у вересні вийшла на колишні позиції.