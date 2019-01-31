Facebook отримав прибуток, що перевищив прогнози

Прибуток Facebook перевищив очікуваний на 0,5 млрд долара

Американская компания Facebook отчиталась о прибыли, которая оказалось выше прогнозируемой, что указало на сохранение спроса рекламодателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что общая выручка в IV квартале 2018 увеличилась на 30% - до 16,9 млрд долларов (с 12,97 млрд долларов). В то же время ее рост замедлился до минимума более чем за шесть лет, хотя уровень прибыли превысил прогноз аналитиков на уровне 16,4 млрд долларов.

Также сообщается, что чистая прибыль выросла до 6,88 млрд, или 2,38 доллара на акцию, с 4,27 млрд (1,44 доллара на акцию), за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 2,19 доллара на акцию.

В отчете указано, что Facebook удалось увеличить объем продаж, несмотря на то, что средняя цена за рекламное объявление на 2%. В то же время компания увеличила количество рекламы, в частности в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что в Facebook создадут штаб для противодействия распространению ложных новостей перед парламентскими выборами в Украине.

Отметим, глава Facebook Марк Цукерберг планирует интеграцию сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.