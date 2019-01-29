У Facebook створять штаб для протидії поширенню несправжніх новин перед парламентськими виборами

Фото: Facebook (з відкритих джерел)

Штаб створять для протистояння дезінформації на виборах в Європі

Відповідальний за комунікації компанії Facebook Нік Клегг заявив, що буде створено спеціальний штаб для протистояння дезінформації та поширенню несправжніх новин перед парламентськими виборами, що відбудуться навесні в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Так, навесні запрацює "центр з операцій, який опікуватиметься захистом виборів". Центр розташовуватиметься в Дубліні.

"Цей підхід допоможе швидко реагувати на дезінформацію, долучати десятки експертів компанії, включаючи з групи збору інформації, управління даними, досліджень, інженерів та юристів", - сказав Клегг.

Клегг нагадав про успішну зупинку компанією несправжніх російських акаунтів, які діяли в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво Міністерства інформаційної політики України під час зустрічі з представниками компанії Facebook обговорило співпрацю для забезпечення захищеності виборчих процесів в Україні від іноземних впливів.