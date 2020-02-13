Facebook після обшуків відклав запуск додатку для знайомств

Компанія Facebook відклала запуск додатку для знайомств (Dating) напередодні Дня святого Валентина, у зв’язку з обшуками, які нещодавно пройшли в офісі компанії у Дубліні. Про це повідомляє CNN.

Так, Комісія із захисту даних Ірландії провела перевірку в офісі компанії на початку цього тижня після оголошення про запуск сервісу Dating в ЄС.

Facebook планував запустити новий додаток 13 лютого, напередодні Дня святого Валентина. Однак ірландський регулятор вперше дізнався про запланований запуск додатку 3 лютого.

"Нас дуже схвилювало, що це було перше повідомлення від Facebook про новий сервіс, враховуючи, що вони мали намір запустити його 13 лютого", - йдеться в заяві регулятора.

За інформацією компанії, 11 відкритих розслідувань щодо соціальної медіакомпанії та її різних дочірніх підприємств.

Нагадаємо, засновник компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа буде відстоювати свободу вираження поглядів та шифрування, навіть якщо це супроводжуватиметься негативною реакцією.

Раніше повідомлялося, що YouTube і Facebook в Україні хочуть обкласти податком. Мова йде про двадцятивідсотковий податок на додану вартість (ПДВ) на послуги компаній-нерезидентів України. Таким чином автори законопроекту хочуть створити більш конкурентне середовище для українських компаній, що працюють з подібним контентом.