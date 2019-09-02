Facebook може відмовитися від лайків

Компанія Facebook вивчає можливість приховувати кількість лайків під публікаціями користувачів у соціальній мережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Зазначається, що фахівець із зворотної розробки Джейн Манчун Вонг помітила цю функцію в коді програми для Android. Представники Facebook підтвердили, що компанія думає про широке тестуванні, але воно поки не почалося.

Інформацію про точну кількість лайків публікації у соцмережі розробники планують залишити лише для його автора. З квітня 2019 року компанія вже тестує подібну функцію в Instagram на території семи країн, у тому числі Канади та Бразилії. Результати експерименту поки не розкривають.

Нова функція здатна вплинути на активність користувачів, які зможуть більше ділитися чимось і менше видаляти свої записи, не побоюючись, що ті набирають занадто мало лайків.

Нагадаємо, компанія Instagram, яка входить до складу Facebook, розробляє месенджер Treads. У месенджері буде можливість ділитися контентом з "близькими друзями" в Instagram. Крім повідомлень, фото і відео, у користувачів з'явиться можливість ділитися своїм місцем розташування, швидкістю пересування і рівнем заряду батареї. Поки програма не показує локацію в реальному часі, однак є статус "у дорозі".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 вересня Google випустить оновлення для операційної системи Android 10. Оновлення отримають смартфони Pixel. Для інших моделей смартфонів оновлення вийде пізніше.