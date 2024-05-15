В Facebook, Instagram и X произошел сбой
В работе Facebook, Instagram и X произошел сбой в среду, 15 мая. Пользователи жалуются на проблемы с сайтами, приложениями и входом в аккаунт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Пользователи Facebook в большинстве своем (53%) сообщают о проблемах с веб-сайтом, 32% - с приложением, 15% - со входом в аккаунт.
49% пользователей X жалуются на проблемы с приложением, 44% – с сайтом, 7% – со входом в аккаунт.
50% пользователей Instagram говорят о проблемах с приложением, 27% – со входом в аккаунт, 23% – с подключением к серверу.
Напомним, предварительный сбой в работе Facebook, Instagram и Messenger произошел 20 марта. Пользователи жаловались на проблемы со входом в соцсети.
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