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В Facebook, Instagram и X произошел сбой

Среда 15 мая 2024 03:22
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В Facebook, Instagram и X произошел сбой Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В работе Facebook, Instagram и X произошел сбой в среду, 15 мая. Пользователи жалуются на проблемы с сайтами, приложениями и входом в аккаунт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Пользователи Facebook в большинстве своем (53%) сообщают о проблемах с веб-сайтом, 32% - с приложением, 15% - со входом в аккаунт.

49% пользователей X жалуются на проблемы с приложением, 44% – с сайтом, 7% – со входом в аккаунт.

50% пользователей Instagram говорят о проблемах с приложением, 27% – со входом в аккаунт, 23% – с подключением к серверу.

Напомним, предварительный сбой в работе Facebook, Instagram и Messenger произошел 20 марта. Пользователи жаловались на проблемы со входом в соцсети.

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