В Facebook, Instagram и X произошел сбой

В работе Facebook, Instagram и X произошел сбой в среду, 15 мая. Пользователи жалуются на проблемы с сайтами, приложениями и входом в аккаунт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector .

Пользователи Facebook в большинстве своем (53%) сообщают о проблемах с веб-сайтом, 32% - с приложением, 15% - со входом в аккаунт.

49% пользователей X жалуются на проблемы с приложением, 44% – с сайтом, 7% – со входом в аккаунт.

50% пользователей Instagram говорят о проблемах с приложением, 27% – со входом в аккаунт, 23% – с подключением к серверу.