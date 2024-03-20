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У Facebook и Instagram произошел сбой

Среда 20 марта 2024 19:15
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У Facebook и Instagram произошел сбой Фото: в Facebook и Instagram произошел сбой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В работе Facebook, Instagram и Messenger произошел сбой в среду, 20 марта. Пользователи снова жалуются на проблемы со входом в соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Согласно данным Downdetector, сейчас около 72% пользователей не могут зайти на свои страницы в соцсетях.

В комментариях они пишут, что, увидев сбой, они испугались, что их страницы в Facebook и Instagram сломали.

У Facebook и Instagram произошел сбой

downdetector.com

Причины сбоя и период возобновления работы социальных сетей пока не известны.

Предварительный сбой в Facebook и Instagram

Напомним, масштабный сбой в работе Facebook и Instagram произошел 5 марта. Также не работал Messenger. Пользователи жаловались на проблемы со входом в соцсети.

По данным сервиса Downdetector, у пользователей возникли проблемы со входом в аккаунты и обновлением страниц. У 60% пользователей проблемы с веб-версиями.

Масштабный сбой задел и другие популярные сервисы, в частности, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.

Как тогда сообщили в компании Meta сбой работы социальных сетей произошел из - за технической проблемы .

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