Facebook загрожує найбільший в історії компанії штраф

Приводом для штрафу став витік даних користувачів

Американской компании Facebook грозит крупнейший многомиллиардный штраф, на данный момент окончательная сумма согласовывается с Федеральной торговой комиссией США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Сообщается, что Facebook Inc. и Федеральная торговая комиссия согласовывают многомиллиардный штраф за утечку личных данных пользователей социальной сети. По данным WP, речь идет о крупнейшем в истории компании взыскании.

Поводом для штрафа послужил скандал с частной английской компанией Cambridge Analytica в начале 2018 года, которая незаконно собрала данные 87 млн пользователей Facebook и передала их третьим лицам, в том числе, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство США готово наложить на Facebook рекордно высокий штраф. Планировалось, что сумма штрафа будет значительно выше 22,5 млн долларов, которые заплатил Google в 2012 году после подобных обвинений.

Отемтим, в январе стало известно, что Facebook будет сотрудничать с властями Германии против манипуляций на выборах.