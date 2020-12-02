Facebook і Google звинуватили у підтримці цензури у В'єтнамі 

Правозахисна організація Amnesty International звинуватила компанії Facebook і Google в допомозі уряду В'єтнаму піддавати цензурі критику і придушувати інакомислення. Зазначається, що компанії блокують контент з критикою уряду В'єтнаму.

Про це повідомляє ВВС.

В останньому звіті Amnesty зазначається, що свобода слова у Facebook і YouTube все частіше блокується.

"В останнє десятиліття право на свободу вираження поглядів процвітало в Facebook і YouTube (який належить Google - ред.) у В'єтнамі. Однак останнім часом влада почала приділяти увагу мирному висловленню думки в Інтернеті як реальну загрозу режиму", - сказав заступник регіонального представника Amnesty International Мін Ю Ха.

Нагадаємо, Європейська комісія посилить контроль за найбільшими світовими цифровими компаніями. Йдеться про такі компанії як Apple, Google, Amazon і Facebook.

Раніше РБК-Україна писало, що антимонопольні органи Євросоюзу планують перевірити як Google і Facebook збирають і використовують дані.

Також повідомлялося, що для боротьби з монополізацією американських компаній Facebook, Google та Amazon Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних.