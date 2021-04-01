ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Facebook обіцяє видаляти контент із голосом Трампа

Новость на русском → США, Четвер 01 квітня 2021 10:33
Facebook обіцяє видаляти контент із голосом Трампа Фото: Контент з голосом Трампа видалятимуть з соцмережі (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Facebook 31 березня видалив із своєї платформи тизер інтерв’ю з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Соцмережа пояснює такий крок блокуванням акаунтів Трампа й обіцяє надалі видаляти контент із голосом політика.

Про це повідомила невістка екс-президента США Лара Трамп , передає The Guardian.

Лара Трамп, яка є коментатором Fox News, показала повідомлення від адміністраторів Facebook, в якому її попередили про видалення тизера майбутнього інтерв'ю з її тестем на Fox News.

У повідомленні Facebook пояснюється, що відео було видалено "відповідно до блокування щодо акаунтів Дональда Трампа у Facebook та Instagram".

У соцмережі додали, що "будь-який подальший контент із голосом Дональда Трампа буде видалений, і це призведе до додаткових обмежень на акаунти".

Дональду Трампу заборонили користуватися Facebook з початку січня, після штурму Капітолію його прихильниками. Тоді головний виконавчий директор соцмережі Марк Цукерберг заявив, що "ризик дозволити президенту продовжувати користуватися нашим сервісом в цей період просто занадто великий".

Питання про те, чи дозволити Трампу повернутися на платформу, обговорюється Наглядовою радою Facebook. Акаунти екс-президента США заблокували також в Twitter і Instagram, які належать Facebook. При цьому Twitter заявив, що колишньому президентові ніколи не дозволять повернутися.

Нагадаємо, після штурму Капітолію у Вашингтоні 6 січня прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа, його акаунти у соціальних мережах були заблоковані на невизначений термін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Дональд Трамп
NEWS
В Україні розпочинається весняний призов в армію
В Україні розпочинається весняний призов в армію
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"