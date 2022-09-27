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Проигравший Усику боксер неожиданно объявил о завершении карьеры

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Манчестер, Вторник 27 сентября 2022 12:16
Проигравший Усику боксер неожиданно объявил о завершении карьеры Фото: Дерек Чисора (справа) в компании Энтони Джошуа и Эвандера Холифилда (facebook.com/derekwarchisora)
Автор: Антон Федорцив

Опытный британский боксер Дерек Чисора решил завершить выступления в ринге после 15 лет на профессиональном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing on BT Sport.

38-летний британец по прозвищу "Война" закончил боксерскую карьеру. Последнее сражение он провел в июле, когда раздельным решением судей победил болгарина Кубрата Пулева.

"Я завершил карьеру. Это официально? Да, карьеру я завершил", – лаконично ответил Чисора на вопрос о своем будущем после боя Джойс – Паркер.

Профессиональная карьера британца началась в 2007 году. На пик он вышел в 2011-м, но в течение двух лет потерпел неудачу в титульных боях. В частности, проиграл по очкам Тайсону Фьюри, Виталию Кличко и Роберту Хелениусу, а Дэвид Хэй отправил Чисору в нокаут.

Перед победой над Пулевым прошлым летом британский боксер проиграл трижды подряд. В октябре 2020-го украинец Александр Усик победил "Войну" по единогласному судейскому решению. Всего Дерек Чисора провел 45 боев в профи-ринге, в которых одержал 32 победы (23 – нокаутом) и потерпел 12 поражений.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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