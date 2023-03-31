Фьюри-старший "раскрыл" тайну срыва боя с Усиком: украинец хотел другой поединок

Отец чемпиона мира по версии WBC Джон Фьюри обвинил Александра Усика в двойной игре во время переговоров с его сыном об объединительном поединке в хевивейте. Украинский боксер якобы имел финансово более привлекательное предложение.

Бой за титул абсолютного чемпиона планеты, возможно, не состоялся по вине 36-летнего украинца. Он якобы параллельно вел переговоры с экс-чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

"Это странно, но у меня было подозрение, что их бой состоится в Саудовской Аравии. Уайлдер и Усик хорошие друзья, поэтому я считаю, что контракт они уже подписали. Знаю, что претендентом номер один является Даниэль Дюбуа, но я не удивлюсь, если ему и Фрэнку Уоррену заплатят немного денег, чтобы отложить бой с Усиком", – заявил Фьюри-старший.

Отец "Цыганского Короля" также опроверг информацию о нежелании его сына драться с украинцем. Он убежден, что срыв боя Усик – Фьюри вызван лишь тем, что аравийцы предложили больше призовых за поединок украинского боксера против Уайлдера.

"Усик заработает чертовски много денег. Для меня суть такова, что Усик никогда не хотел драться с Тайсоном. На бой с Уайлдером он имел лучшее предложение от саудитов, так что вот что случилось на самом деле", – резюмировал Джон Фьюри.

Ранее команда Усика начала переговоры с Дюбуа о поединке за титулы WBA, WBO, IBF. Британский боксер является обязательным претендентом на первый пояс со званием регулярного чемпиона мира. Рекорд Дюбуа – 19 побед, 1 поражение.