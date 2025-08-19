Фьюри назвал боксера, который может победить Усика

Итаума бросил вызов элите

Фьюри надеется, что реноме британского бокса сможет восстановить 20-летний Мозес Итаума. В минувшую субботу перспективный боец одержал самую громкую победу в своей карьере, отправив в нокаут Диллиана Уайта уже в первом раунде.

Это был соперник, который в течение трех лет оставался одним из главных претендентов на титул WBC.

После боя сам Итаума заявил, что пока не готов выйти против действующего абсолютного чемпиона мира Усика. В то же ремя, назвал потенциальными соперниками Джозефа Паркера и Агита Кабайела.

"Молодые бьют стариков"

Фьюри, который сам нокаутировал Уайта в 2022 году, а в прошлом году дважды уступил Усику за чемпионские титулы, оценил потенциал молодого британца.

"Мозес Итаума вынесет из дивизиона всех стариков: Усика, Джошуа, Миллера, Чжана, Ортиса. Все эти великие имена - уже прошлое. Даже Усика он уничтожит, потому что это молодой против старого. А старые не могут тягаться с молодыми", - заявил Фьюри.

Почему Фьюри верит в "новую волну"

Фьюри вспомнил собственный триумф 2015 года, когда он в 27-летнем возрасте отобрал титулы у 39-летнего Владимира Кличко. Именно тогда он впервые убедился, что бокс - это игра молодых.

"Бокс - это спорт для молодых. Как я сказал Кличко, когда ему было 39: бокс не ждет никого", - добавил Фьюри.

Мозес Итаума (фото: Getty Images)

Кто такой Мозес Итаума

20-летний британский боксер. Родился в словацком городе Кежварок. Его мать словачка, а отец - нигериец. Когда семья переехала в Великобританию стал заниматься боксом.

В любительском спорте - чемпион мира по боксу среди молодежи (до 19-ти лет) 2022 года, трехкратный победитель юниорских и молодежных первенств Европы (2018, 2019, 2022).

Дебютировал на профессиональном ринге в январе 2023-го, в 19 лет. С тех пор провел 13 поединков, в которых победил (в 11-ти из них - нокаутом). Действующий обладатель титулов WBO Inter-Continental и WBA International. "Проспект года-2024" по версии журнала The Ring.

После яркой победы над Уайтом, молодой британец стремительно поднял собственные акции в супертяжелом дивизионе. Теперь его может ждать большой бой с одним из топовых боксеров.