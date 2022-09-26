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Обязательный претендент на пояс Усика поделился планами: бой с украинцем под вопросом

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Понедельник 26 сентября 2022 10:32
Обязательный претендент на пояс Усика поделился планами: бой с украинцем под вопросом Фото: Джо Джойс только что победил Джозефа Паркера (twitter.com/talkSPORT)
Автор: Антон Федорцив

Обладатель титула временного чемпиона мира по боксу по версии WBO Джо Джойс заявил о готовности вернуться в ринг весной. Его возможным соперником может стать Александр Усик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24.

Британский тяжеловес готов драться в марте. В круг потенциальных оппонентов он отнес украинского чемпиона, а также соотечественников – Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

"Усик, Фьюри, возможно, Джошуа, не знаю. Если со мной не захотят драться Усик и Фьюри, то я поднимусь до статуса чемпиона WBO в любом случае. Тогда я смогу провести защиту пояса. У меня есть варианты, поэтому все выглядит хорошо. Теперь я планирую восстановиться, взять отпуск и расслабиться", – признался Джойс.

Накануне 37-летний боксер нокаутировал новозеландца Паркера в 11-м раунде боя в Манчестере. Победитель получил титул временного чемпиона по версии WBO, так что украинец Усик должен провести с ним поединок под эгидой Всемирной боксерской организации.

В общей сложности Джойс одержал 15 побед за 15 боев в профи-ринге. Процент побед нокаутом фантастический – британец 14 раз побеждал раньше времени. Чемпионский пояс WBO перейдет к Джойсу автоматически, если Усик откажется от защиты.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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