Обязательный претендент на пояс Усика поделился планами: бой с украинцем под вопросом

Обладатель титула временного чемпиона мира по боксу по версии WBO Джо Джойс заявил о готовности вернуться в ринг весной. Его возможным соперником может стать Александр Усик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24 .

Британский тяжеловес готов драться в марте. В круг потенциальных оппонентов он отнес украинского чемпиона, а также соотечественников – Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

"Усик, Фьюри, возможно, Джошуа, не знаю. Если со мной не захотят драться Усик и Фьюри, то я поднимусь до статуса чемпиона WBO в любом случае. Тогда я смогу провести защиту пояса. У меня есть варианты, поэтому все выглядит хорошо. Теперь я планирую восстановиться, взять отпуск и расслабиться", – признался Джойс.

Накануне 37-летний боксер нокаутировал новозеландца Паркера в 11-м раунде боя в Манчестере. Победитель получил титул временного чемпиона по версии WBO, так что украинец Усик должен провести с ним поединок под эгидой Всемирной боксерской организации.

В общей сложности Джойс одержал 15 побед за 15 боев в профи-ринге. Процент побед нокаутом фантастический – британец 14 раз побеждал раньше времени. Чемпионский пояс WBO перейдет к Джойсу автоматически, если Усик откажется от защиты.