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F-16 хватит для защиты неба над Украиной? Что думает НАТО

Брюссель, Суббота 14 октября 2023 13:45
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F-16 хватит для защиты неба над Украиной? Что думает НАТО Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Истребителей F-16, который обязались предоставить партнеры, не хватит для защиты украинского неба. Для этого необходима многослойная система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в эфире телемарафона.

"Есть потребность во многих разных системах. Нужны наземные системы ПВО ближнего, среднего и дальнего радиуса действия. Нужны системы, чтобы сбивать дроны. Другие системы, чтобы сбивать баллистические ракеты. F-16 также будут важны. Я думаю, что Украине нужна многослойная система противовоздушной обороны", - подчеркнул Столтенберг.

По его мнению, в такую многослойную систему также должны входить радары и другие отслеживающие средства, чтобы выявлять приближение атак. По словам генсека, F-16 станет важной, но не единственной частью противовоздушной обороны Украины.

F-16 для Украины

Напомним, что Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Норвегия и Бельгия также обязались поставить Украине F-16, а 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов.

Как ранее заявляли в Минобороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не ранее чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что украинские пилоты сейчас проходят тренажерную подготовку на истребителях F-16 При этом уже через несколько недель они могут приступить к полетам с инструктором на реальных самолетах.

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