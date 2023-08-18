RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов, - Белый дом

Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине предоставят американские истребители F-16 после того, как завершится обучение пилотов нашей страны.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"После обучения украинских пилотов на самолетах F-16 будет осуществлена передача истребителей в эту страну", - приводит издание слова Салливана. 

Передача Украине F-16

Напомним, украинские официальные лица и военные уже довольно длительное время просят у западных союзников начать поставки современных истребителей. Они необходимы Украине для того, чтобы защититься от постоянных российских обстрелов, а также, чтобы составить конкуренцию авиации РФ. 

Несколько месяцев назад часть стран Запада решила поддержать обучение наших пилотов на F-16 после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден. 

Позже была создана авиационная коалиция, в рамках которой тренировки на истребителях должны начаться в Румынии и Дании. Согласно прогнозам, они продлятся от 6 до 8 месяцев. 

Напомним, вчера, 17 августа, США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов


 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБелый домF-16Помощь УкраинеВоенная помощьВойна России против Украины