F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов, - Белый дом

"После обучения украинских пилотов на самолетах F-16 будет осуществлена передача истребителей в эту страну", - приводит издание слова Салливана.

Передача Украине F-16

Напомним, украинские официальные лица и военные уже довольно длительное время просят у западных союзников начать поставки современных истребителей. Они необходимы Украине для того, чтобы защититься от постоянных российских обстрелов, а также, чтобы составить конкуренцию авиации РФ.

Несколько месяцев назад часть стран Запада решила поддержать обучение наших пилотов на F-16 после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Позже была создана авиационная коалиция, в рамках которой тренировки на истребителях должны начаться в Румынии и Дании. Согласно прогнозам, они продлятся от 6 до 8 месяцев.

Напомним, вчера, 17 августа, США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.



