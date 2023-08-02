F-16 для Украины. Зеленский рассказал, когда начнется обучение пилотов

"F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов", - подчеркнул президент.

По его словам, сейчас стоит работать на сто процентов со странами, у которых есть эти самолеты и которые смогут после обучения их передать Украине.

"Эта мощная, сложная задача. Как можно скорее должны состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь", - добавил глава государства, обращаясь к послам Украины.

Обучение украинских пилотов

Напомним, несколько месяцев назад страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

После этого несколько стран сформировали авиационную коалицию, предусматривающую тренировку украинцев и последующую передачу истребителей. Ее возглавили Дания и Нидерланды.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется уже в августе. Однако днями американские СМИ писали, что союзники еще не согласовали программу тренировок.

При этом в Белом доме отмечалось, что тренировки пройдут на территории Румынии и Дании.

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