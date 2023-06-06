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F-16 для Украины. Партнеры готовы предоставить мощное количество самолетов, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Партнеры Украины готовы оказать военным мощную поддержку в количестве истребителей F-16. Однако для этого нужно отстроить украинскую инфраструктуру.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает РБК-Украина.

"Что касается F-16 и инфраструктуры. Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты. На сегодняшний день последняя наша важная очень встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, точно подтвердивших, что они точно дадут нам F-16", - рассказал Зеленский.

По словам президента, для передачи истребителей требуется совместное согласование страны-партнеров и США,

"Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание количества. Она мощная. Я когда получил эту информацию, то у меня был день счастья. Было мощное предложение. Важно, чтобы эта коалиция была договоренностью на бумаге", - сказал он.

Зеленский заметил, что после этого начнется подготовка инфраструктуры Украины. Однако это не будет происходить быстро.

F-16 для Украины

Несколько европейских стран, а также Канада и США заявили о желании учить украинских пилотов на истребителях F-16. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии подтвердил намерение Вашингтона присоединиться к этой инициативе.

Пока точные сроки начала учений неизвестны. Однако Польша уже составила график тренировок украинских пилотов на F-16. Также, по данным СМИ, обучать ВСУ будет и Великобритания.

Отметим, что подготовка украинских пилотов может занять четыре месяца.

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