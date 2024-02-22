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F-16, ситуация на Авдеевском направлении и не только. Зеленский провел Ставку

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский сегодня, 22 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на Авдеевском и Южных направлениях, вопрос истребителей F-16 и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Заслушаны Сырский и Буданов 

Во время Ставки президент заслушал последние изменения в оперативной обстановке от главнокомандующего Вооруженных сил Украині (ВСУ) Александра Сырского. Обсудили:

  • ситуацию на всех основных направлениях, оборонительные действия, а также отдельные наступательные операции; 
  • вопросы поступления и расхода боеприпасов, ракет и дронов. 

В частности заслушана информация о планах врага от начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. 

Авдеевское и Южные направления 

Подробно рассмотрена ситуация на Авдеевском и Южном направлениях: 

  • Авдеевка - новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага;
  • Крынки - украинские морские пехотинцы надежно удерживают плацдарм. 

"Враг смог только на дезинформационную операцию", - добавил президент.

F-16

Отдельный закрытый доклад касался самолетов F-16. Обсудили количество истребителей, которые Украина получит в первой партий, а также сроки поступления. 

В частности подняли вопрос подготовки инфраструктуры и персонала для самолетов. 

"Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов", - добавил Зеленский. 

F-16 для Украины 

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Между тем Буданов заявил, что ожидает увидеть истребители в небе уже этой весной. Впрочем, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, пока никто не знает, когда Киев получит F-16. В то же время "процесс идет". 

Бои за Авдеевку

В начале октября российские террористы начали наступление на Авдеевку. Как рассказывали в феврале украинские защитники, бои на Авдеевском направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Уже 16 февраля, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Уже на следующий день наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом. Зеленский, со своей стороны, назвал решение о выходе справедливым и профессиональным.

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