F-16, которые есть в Украине, пока недостаточно, но ожидаем дополнительные, - Зеленский

Того количества самолетов F-16 и пилотов, которые есть сейчас в Украине, пока недостаточно. Но Киев ожидает поставок дополнительных истребителей.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Подробно вам рассказать, какие задачи будут выполнять или уже выполняли самолеты F-16, я не имею права. Но в любом случае, пока то количество, которое есть в Украине пока, и количество обученных пилотов, этого еще недостаточно", - сказал он.
В то же время, по словам президента, позитив в том, что Украина ожидает дополнительное количество F-16.
"Позитив в том, что многие наши ребята сейчас учатся. Разные форматы, разные стадии. Очень верю, что партнеры смогут это расширить - платформу обучения для наших пилотов, инженеров и т.д.", - отметил Зеленский.
Киев достаточно долгое время добивался поставок истребителей нового поколения F-16 от западных партнеров. Для этого даже была создана специальная коализиция, которую возглавили Дания и Нидерланды.
В середине июля сообщалось, что Украина планирует получить шесть самолетов F-16 уже этим летом. А к концу года их количество может увеличиться до 20-ти.
В конце июля Bloomberg писало, что первая партия F-16, вероятно, уже прибыла в Украину.
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