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F-16, которые есть в Украине, пока недостаточно, но ожидаем дополнительные, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская, Виталий Носач

Того количества самолетов F-16 и пилотов, которые есть сейчас в Украине, пока недостаточно. Но Киев ожидает поставок дополнительных истребителей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Подробно вам рассказать, какие задачи будут выполнять или уже выполняли самолеты F-16, я не имею права. Но в любом случае, пока то количество, которое есть в Украине пока, и количество обученных пилотов, этого еще недостаточно", - сказал он.

В то же время, по словам президента, позитив в том, что Украина ожидает дополнительное количество F-16.

"Позитив в том, что многие наши ребята сейчас учатся. Разные форматы, разные стадии. Очень верю, что партнеры смогут это расширить - платформу обучения для наших пилотов, инженеров и т.д.", - отметил Зеленский.

F-16 для Украины

Киев достаточно долгое время добивался поставок истребителей нового поколения F-16 от западных партнеров. Для этого даже была создана специальная коализиция, которую возглавили Дания и Нидерланды.

В середине июля сообщалось, что Украина планирует получить шесть самолетов F-16 уже этим летом. А к концу года их количество может увеличиться до 20-ти.

В конце июля Bloomberg писало, что первая партия F-16, вероятно, уже прибыла в Украину.

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Владимир ЗеленскийF-16Война в Украине