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F-16 помогут сбросить Россию с воздуха и в США это понимают, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Соединенных Штатах понимают, что Украине необходимы самолеты F-16, потому что без них невозможно будет "сбросить" Россию с воздуха и выиграть войну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

"С первого дня полномасштабного вторжения России администрация Байдена делала очень многое для победы Украины. Открывала различные вооруженные поставки. Поэтому логично, что следующие должны стать F-16", - сказал Кулеба.

Он отметил, что американские самолеты F-16 нужны для системы ПВО, чтобы ракеты не падали на украинские города и не убивали гражданских. Они также необходимы для контрнаступления и обеспечения безопасности зернового коридора.

"Россию нужно сбросить с воздуха, это задача стратегического веса. Не возможно выиграть в войне не сбросив Россию с воздуха и F-16 это тот путь, которым можно этого достичь. Я говорю уверенно, что мы эти самолеты получим, потому что США понимают, что это должно состояться. Вопрос только времени" - заявил министр.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников объяснил промедление союзников с решением об истребителях. По его словам, украинские партнеры понимают, что предоставив Украине самолеты, нужно будет время на их подготовку и обучение пилотов, но кроме этого, нужно будет и дальше поддерживать их в надлежащем состоянии.

Также ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь F-16 от союзников.

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Война России против УкраиныДмитрий Кулеба