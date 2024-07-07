F-16 будут в Украине в ближайшей перспективе, - Минобороны Нидерландов

Ни Нидерланды, ни Киев не планируют раскрывать сроки, когда самолеты F-16 прибудут в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.
"Мы обсудили все технические условия, необходимые для того, чтобы эти F-16 могли летать здесь, и в этом направлении предпринимаются важные шаги", - сказал Брекельманс.
Однако он заявил, что не желает называть конкретную дату поставки истребителей.
"Украина тоже этого не хочет. Мы не хотим делать Путина мудрее, чем он уже есть", - сказал Брекельманс.
Однако министр подчеркнул, что "в краткосрочной перспективе" самолеты будут доставлены.
Напомним, что вчера стало известно, что во время телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что Штаты достигли "значительного прогресса" в подготовке украинских пилотов для эксплуатации истребителей F-16, а следовательно, по его словам, на следующей неделе следует ожидать новых заявлений этого.
В то же время, украинский президент Владимир Зеленский заинтриговал заявлением, что США сделали еще один шаг для укрепления противовоздушной обороны Украины.
Отметим также, что в начале месяца в Нидерландах разрешили экспорт в Украину 24 истребителей F-16.
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