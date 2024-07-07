F-16 будут в Украине в ближайшей перспективе, - Минобороны Нидерландов

"Мы обсудили все технические условия, необходимые для того, чтобы эти F-16 могли летать здесь, и в этом направлении предпринимаются важные шаги", - сказал Брекельманс.

Однако он заявил, что не желает называть конкретную дату поставки истребителей.

"Украина тоже этого не хочет. Мы не хотим делать Путина мудрее, чем он уже есть", - сказал Брекельманс.

Однако министр подчеркнул, что "в краткосрочной перспективе" самолеты будут доставлены.