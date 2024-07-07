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F-16 будут в Украине в ближайшей перспективе, - Минобороны Нидерландов

Фото: самолет F-16 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ни Нидерланды, ни Киев не планируют раскрывать сроки, когда самолеты F-16 прибудут в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.

"Мы обсудили все технические условия, необходимые для того, чтобы эти F-16 могли летать здесь, и в этом направлении предпринимаются важные шаги", - сказал Брекельманс.

Однако он заявил, что не желает называть конкретную дату поставки истребителей.

"Украина тоже этого не хочет. Мы не хотим делать Путина мудрее, чем он уже есть", - сказал Брекельманс.

Однако министр подчеркнул, что "в краткосрочной перспективе" самолеты будут доставлены.

 

F-16 для Украины

Напомним, что вчера стало известно, что во время телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что Штаты достигли "значительного прогресса" в подготовке украинских пилотов для эксплуатации истребителей F-16, а следовательно, по его словам, на следующей неделе следует ожидать новых заявлений этого.

В то же время, украинский президент Владимир Зеленский заинтриговал заявлением, что США сделали еще один шаг для укрепления противовоздушной обороны Украины.

Отметим также, что в начале месяца в Нидерландах разрешили экспорт в Украину 24 истребителей F-16.

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Война России против УкраиныF-16