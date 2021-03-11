Езугбая йде з УЗ у зв'язку з тиском на компанію і блокуванням реформи

Директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Іраклій Езугбая заявив про свій відхід з компанії. Рішення прийнято у зв'язку з тиском на правління і блокуванням реформи держмонополії.

"Ми працювали чесно, не було жодного корупційного скандалу. Разом з цим розуміємо, що є сили, які не дуже зацікавлені в національному вантажному перевізнику. Те, що не доодержує УЗ, отримує хтось інший. На жаль, почалося цькування, яке вийшло за межі розумного. Разом з цим, повільно йде реформа. Моя особиста думка, що компанія має потребу в цій реформі невідкладно, вона повинна бути проведена ще 10 років тому. Тому, виходячи з ситуації, що склалася, я йду у відставку з повною підтримкою генерального директора, з повною підтримкою розпочатих реформ", - зазначив Езугбая.

За його словами, компанія до моменту приходу нового правління на чолі з Володимиром Жмаком, перебувала в жалюгідному фінансовому становищі.

"Ми отримали організацію в глибокому занепаді, на жаль, побачили повне виснаження активів, побачили значний негативний фінансовий результат. За 6 місяців, які ми тут провели, ми змінили тенденцію падіння вантажів і показали хороші результати в 4 кварталі, запланували бюджет 2021 року, який повинен вивести "Укрзалізницю" на позитивний фінансовий результат. Ми показали, як може працювати залізниця для зростання економіки України. Будь-який місяць, коли ми відкладаємо реформу компанії, призводить до її занепаду", - зазначив він.