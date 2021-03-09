Главу УЗ хочуть зняти за те, що він почав ламати корупційні схеми, - Саакашвілі

Про це заявив голова виконавчого комітету Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі в ефірі передачі "Свобода слова з Савіком Шустером" на "Україні".

"З залізницею що відбувається зараз? Вибачте, у залізниці торік був збиток півмільярда доларів. Три місяці працює новий менеджмент. Є така депутатка Гришина (Юлія Гришина, голова ТСК з УЗ, - ред.), створила ТСК, і відразу хочуть зняти начальника залізниці, як тільки він почав прикривати схеми", - заявив Саакашвілі.

За його словами, спроби скидати неугодних пов'язані в першу чергу з тим, що існує велика кількість людей, які не зацікавлені у реформах і втраті корупційних схем.

"Як тільки щось починає рухатися не в тому напрямку, відразу включається Верховна рада, суди. Адже є величезна кількість людей, які годуються від цих годівниць", - пояснив Саакашвілі.