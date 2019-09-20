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Безробіття в ЄС знизилося до рекордного рівня

Новини » В світі    20.09.2019 - 18:50
Безробіття в ЄС знизилося до рекордного рівня
Ілюстративне світу (nypost.com)

Рівень зайнятості в ЄС вийшов на докризові показники

Рівень безробіття в країнах Європейського союзу знизився до рекордних показників 2008 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений отчет Європейської комісії.

Так, останній квартальний звіт свідчить, що 241,4 мільйона громадян ЄС працевлаштовані, що складає 73,8% від працездатного населення. Також зазначається, що в більшості випадків це постійні робочі місця.

В документі йдеться, що зайнятість зростає протягом 25 кварталів поспіль в ЄС і тепер трохи перевищила пік перед світовою кризою 2008 року.

Незважаючи на це, у деяких країнах-членах ЄС зайнятість населення впала. Зокрема, найбільше в Хорватії (-1,6%), Латвії (-1,1%) і Польщі (0,4%). У свою чергу, рівень зайнятості підвищився на Кіпрі (3,1%), Мальті (2,6%) і в Словенії (2,1%).

Найвищий рівень зайнятості зафіксовано у Швеції (83%), найнижчий у Греції (60,6%).

Водночас в документі зазначається, що незважаючи на позитивну динаміку зайнятості, прогнозоване уповільнення темпів зростання ВВП в зоні ЄС може знизити зростання рівня зайнятості в найближчі квартали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 вересня міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС мають намір провести на Мальті переговори з питання розподілу біженців всередині Євросоюзу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський парламент підтримав документ про "упорядкованому Brexit", згідно з яким Великобританія зможе відстрочити свій вихід з Європейського союзу.

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