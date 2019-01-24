Євробачення 2019: знайомимося з українськими претендентами

Національний відбір на участь у конкурсі «Євробачення 2019» стартує 9 лютого. У боротьбу за право представити Україну на міжнародній сцені вступило 16 учасників. Прямі ефіри пройдуть на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ, а результати голосувань оголосять 18 травня.

Список конкурсантів від України

У новинній стрічці 24tv.ua постійно оновлюється інформація про результати проведення відбору. В ході змагань учасникам доведеться поступитися першістю одному з представлених «зірок» - перемога дістанеться самому харизматичному, яскравого і, звичайно, талановитому конкурсанту.

24 канал оголошує список претендентів:

Колективи

Цього року за право виступів перед європейською громадськістю поборються одночасно 10 груп, що працюють в різних музичних напрямках. Шоу обіцяє бути цікавим і різноманітним, адже на одній сцені зустрінуться:

Brunettes Shoot Blondes - колектив, орієнтований на альтернативну музику і інді-поп. Популярність в Україні квартет отримав завдяки гучній вірусного кліпу Knock Knock, що зібрав понад 5 млн переглядів на Ютуб. Braii - ще один український квартет, що з'явився в 2018 році, але відразу звернув на себе увагу важким жіночим вокалом і легким «духом» панку. Freedom-jazz - жіночий джаз-бенд, що відрізняється екстравагантними виступами. Репертуар колективу включає як рімейки старих, майже забутих композицій, так і кавери світових хітів. ЦеШо - одна з найбільш екстравагантних груп серед учасників. Вони не просто співають, а влаштовують неймовірні лялькові вистави з читанням притч і запальними танцями. KAZKA - музична поп-група, що включає в композиції елементи електро-фольку. Поряд з сучасними мотивами звучать дивні українські ноти - а значить, колектив стане одним з найсерйозніших суперників. YUKO - дует Юлі Юріної і Стаса Ковальова, який працює в жанрі фольктронікі. The Hypnotunez - вінницька музична група з елементами джаз-панку. ANNA MARIA - жіночий дует двох близнят (не важко здогадатися - Анни і Марії). BAHROMA - український альтернативний колектив, заснований в 2009 році. LETAY - рок-група, яка брала участь у відборі «Євробачення-2017», але, на жаль, не набрала достатньої кількості голосів.

Солісти

У прямих ефірах виступлять КiRA MAZUR, VERA KEKELIA, TAYANNA. Чоловічу частину конкурсу очолять LAUD, Ivan NAVI, KHAYAT.