Євростат назвав країну-лідера "зеленої енергетики"

У Швеції більше 50% енергії виробляється з відновлюваних джерел

Доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в Европейском Союзе (ЕС) в 2017 году достигла 17,5% по сравнению с 17,0% годом ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Евростата.

По сравнению с 2004 годом (8,5%) доля энергии из возобновляемых источников выросла более чем в два раза.

ec.europa.eu

Как отмечается в сообщении, доля "зеленой энергетики" является одним из основных показателей Европейской стратегии 2020. Целью ЕС является получение 20% энергии в валовом конечном потреблении энергии из возобновляемых источников к 2020 году и не менее 32% к 2030 году.

По данным Евростата, в 2017 году лидировала Швеция, где более половины (54,5%) энергии поступает из возобновляемых источников. Далее идут Финляндия (41,0%), Латвия (39,0%), Дания (35,8%) и Австрия (32,6%).

В противоположном конце рейтинга находятся Люксембург (6,4%), Нидерланды (6,6%) и Мальта (7,2%).

Каждое государство-член ЕС имеет свою собственную цель в стратегии 2020. Национальные целевые показатели учитывают различные отправные точки, потенциал возобновляемой энергии и экономические показатели. Среди 28 государств-членов ЕС 11 уже достигли целей стратегии 2020: Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Хорватия, Италия, Литва, Венгрия, Румыния, Финляндия и Швеция.

Как сообщало РБК-Украина, на начало 2019 года в Украине работает 2240 МВт мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики, что в 1,5 раза больше, чем на конец 2017 года (около 1500 МВт).

Напомним, что НЭК "Укрэнерго" считают безопасными объекты возобновляемой энергетики (солнечные и ветровые электростанции), которые работают в объединенной энергосистеме Украины.