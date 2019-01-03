Україна за рік збільшила потужності відновлюваної електроенергетики в 1,5 рази

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За рік в Україні введено у 2,7 рази більше нових потужностей відновлюваної електроенергетики

На початок 2019 року в Україні працює 2240 МВт потужностей об’єктів відновлюваної електроенергетики, що у 1,5 рази більше, ніж на кінець 2017 року (близько 1500 МВт). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

За даними прес-служби, за 2018 рік в Україні встановлено 813 МВт нових потужностей, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел, що у 2,7 рази більше, ніж у 2017 році (300 МВт). У встановлення 813 МВт потужностей вкладено 730 млн євро.

Зокрема, у 2018 році введено додатково:

646 МВт сонячних електростанцій (СЕС);

70 МВт СЕС приватних домогосподарств (за 9 місяців);

68 МВт вітроелектростанцій;

13 МВт станцій, що генерують електроенергію з біомаси;

12 МВт об’єктів, що виробляють електроенергію з біогазу;

4 МВт малих ГЕС.

Як повідомляло РБК-Україна, у січні-вересні 2018 року більше 3 тисяч українських домогосподарств встановили сонячні панелі електростанції, що у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року (1214 сімей).

Нагадаємо, що у НЕК "Укренерго" вважають безпечними об’єкти відновлюваної енергетики (сонячні та вітрові електростанції), які працюють в об’єднаній енергосистемі України.