ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна за рік збільшила потужності відновлюваної електроенергетики в 1,5 рази

Новини » Енергетика    03.01.2019 - 11:53
Україна за рік збільшила потужності відновлюваної електроенергетики в 1,5 рази
Ілюстративне фото (Pixabay)

За рік в Україні введено у 2,7 рази більше нових потужностей відновлюваної електроенергетики

На початок 2019 року в Україні працює 2240 МВт потужностей об’єктів відновлюваної електроенергетики, що у 1,5 рази більше, ніж на кінець 2017 року (близько 1500 МВт). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

За даними прес-служби, за 2018 рік в Україні встановлено 813 МВт нових потужностей, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел, що у 2,7 рази більше, ніж у 2017 році (300 МВт). У встановлення 813 МВт потужностей вкладено 730 млн євро.

Зокрема, у 2018 році введено додатково:

646 МВт сонячних електростанцій (СЕС);

70 МВт  СЕС приватних домогосподарств (за 9 місяців);

68 МВт вітроелектростанцій;

13 МВт станцій, що генерують електроенергію з біомаси;

12 МВт об’єктів, що виробляють електроенергію з біогазу;

4 МВт малих ГЕС.

Як повідомляло РБК-Україна, у січні-вересні 2018 року більше 3 тисяч українських домогосподарств встановили сонячні панелі електростанції, що у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року (1214 сімей).

Нагадаємо, що у НЕК "Укренерго" вважають безпечними об’єкти відновлюваної енергетики (сонячні та вітрові електростанції), які працюють в об’єднаній енергосистемі України.

Уряд затвердив заходи щодо синхронізації енергосистем України та ЄС Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на ринку електроенергії
Новини України енергетикаэлектричество
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся