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Євростат назвав країну ЄС з найвищим рівнем соціального захисту

Новини » В світі    15.03.2019 - 21:52
Євростат назвав країну ЄС з найвищим рівнем соціального захисту
Фото: колаж (РБК-Україна)

Фінляндія витрачає на соціальний захист чверть ВВП, Франція майже стільки ж

Загальнодержавні видатки в Європейському союзі в 2017 році становили 45,8% валового внутрішнього продукту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

Євростат назвав країну ЄС з найвищим рівнем соціального захисту

Як відзначає статистичне відомство ЄС, ця частка неухильно знижується з 2012 року, коли вона становила 48,9% від ВВП.

Серед основних статей загальнодержавних витрат в ЄС "соціальний захист" є найбільш важливим і становить 18,8% ВВП. Далі йдуть "здоров'я" (7,0%), "державні послуги" (5,8%), "освіта" (4,6%) і "економічні питання" (4,0%).

Функції "громадський порядок і безпека" (1,7%), "оборона" (1,3%), "відпочинок, культура і релігія" (1,1%), "охорона навколишнього середовища" (0,8%) та "житлово-комунальні послуги" (0,6%) мають обмежену вагу в структурі витрат.

За даними Євростату, частка соціального захисту в державних витратах варіюється в різних країнах-членах ЄС від менш 10% ВВП в Ірландії (9,5%) до майже чверті у Фінляндії (24,9%). Шість держав-членів Фінляндія, Франція, Данія, Італія, Австрія та Швеція - витрачають не менше 20% ВВП на соціальний захист, а Ірландія, Литва, Мальта, Латвія, Румунія, Чехія і Болгарія - менш 13% ВВП.

Євростат назвав країну ЄС з найвищим рівнем соціального захисту

Як повідомляло РБК-Україна, показник фактичного індивідуального споживання на душу населення в країнах ЄС у 2017 році коливався від 54% у Болгарії до 132% у Люксембурзі.

Нагадаємо, що очікувана тривалість трудової діяльності країнах Європейського союзу (ЄС) в 2017 році склала 36 років, що на три роки більше, ніж у 2000 році. За даними статистичної служби ЄС, тривалість трудового життя коливається від 32 років в Італії до 42 років у Швеції.

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