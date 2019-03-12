Євростат назвав країну ЄС з найвищою народжуваністю

Першу дитину в країнах ЄС народжують у 29 років

В странах Европейского союза в 2017 году родилось 5,075 млн детей, что меньше по сравнению с 2016 годом (5,148 млн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, коэффициент рождаемости в 2017 году составил 1,59 новорожденных на одну женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства, который составляет 2,1 рождений на одну женщину.

Среди 5,075 млн рождений 45% были первыми детьми, 36% вторыми и 19% третьими или далее.

В среднем по ЕС женщинам, родившим первого ребенка, в 2017 году было 29,1 лет. За пять лет средний возраст постепенно увеличился с 28,7 в 2013 году до 29,1 в 2017 году.

Почти 5% первых детей в ЕС в 2017 году рожали женщины в возрасте до 20 лет и около 3% - женщины в возрасте 40 лет и старше.

По данным Евростата, в 2017 году Франция была страной с самым высоким общим уровнем рождаемости в ЕС (1,90 рождений на одну женщину). Затем следуют Швеция (1,78), Ирландия (1,77), Дания (1,75) и Великобритания (1,74).

Самые низкие показатели рождаемости были отмечены на Мальте (1,26 рождений на одну женщину), Испании (1,31), Италии и на Кипре (по 1,32), Греции (1,35), Португалии (1,38) и Люксембурге (1,39).

Как сообщало РБК-Украина, показатель фактического индивидуального потребления на душу населения в странах ЕС в 2017 году варьировался от 54% в Болгарии до 132% в Люксембурге.

Напомним, что ожидаемая продолжительность трудовой деятельности странах Европейского союза (ЕС) в 2017 году составила 36 лет, что на три года больше, чем в 2000 году. По данным статистической службы ЕС, продолжительность трудовой жизни колеблется от 32 лет в Италии до 42 лет в Швеции.