Євростат назвав країну ЄС з найвищою народжуваністю

Фото: колаж (РБК-Україна)

Першу дитину в країнах ЄС народжують у 29 років

У країнах Європейського союзу в 2017 році народилося 5,075 млн дітей, що менше порівняно з 2016 роком (5,148 млн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, коефіцієнт народжуваності у 2017 році склав 1,59 новонароджених на одну жінку, що значно нижче рівня відтворення, який становить 2,1 народжень на одну жінку.

Серед 5,075 млн народжень 45% були першими дітьми, 36% другими і 19% третіми або далі.

У середньому по ЄС жінкам, які народили першу дитину, у 2017 році було 29,1 років. За п'ять років середній вік поступово збільшився з 28,7 у 2013 році до 29,1 у 2017 році.

Майже 5%перших дітей в ЄС у 2017 році народжували жінки у віці до 20 років і близько 3% - жінки у віці 40 років і старше.

За даними Євростату, у 2017 році Франція була країною з найбільш високим загальним рівнем народжуваності в ЄС (1,90 народжень на одну жінку). Потім йдуть Швеція (1,78), Ірландія (1,77), Данія (1,75) і Велика Британія (1,74).

Найнижчі показники народжуваності були відзначені на Мальті (1,26 народжень на одну жінку), Іспанії (1,31), Італії та на Кіпрі (1,32), Греції (1,35), Португалії (1,38) і Люксембурзі (1,39).

Як повідомляло РБК-Україна, показник фактичного індивідуального споживання на душу населення в країнах ЄС у 2017 році коливався від 54% у Болгарії до 132% в Люксембурзі.

Нагадаємо, що очікувана тривалість трудової діяльності країнах Європейського союзу (ЄС) в 2017 році склала 36 років, що на три роки більше, ніж у 2000 році. За даними статистичної служби ЄС, тривалість трудового життя коливається від 32 років в Італії до 42 років у Швеції.