Євростат назвав найбагатші і найбідніші країни Європи

Статистична служба Європейського союзу оприлюднила дані про фактичне індивідуальне споживання в 2018 році (Actual Individual Consumption, AIC), яке є показником матеріального добробуту домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

Дані засновані на паритеті купівельної спроможності, а також на останніх показниках ВВП країн Євросоюзу.

За даними статистичного відомства ЄС, в 2018 році показник AIC на душу населення коливався від 56% у Болгарії до 134% у Люксембурзі.

В десяти державах-членах AIC на душу населення був вище середнього показника по ЄС. Найвищий рівень в ЄС був у Люксембурзі, на 34% вище середнього по ЄС, випереджаючи Німеччину (на 20% вище). За ними слідували Австрія, Данія, Бельгія, Нідерланди, Велика Британія, Фінляндія, Швеція і Франція з рівнями від 7 до 17% вище середнього по ЄС.

У чотирьох державах-членах AIC на душу населення був на 30% нижче середнього показника по ЄС. Латвія, Хорватія і Угорщина перебували на 30-40% нижче, в той час як у Болгарії рівень AIC на душу населення перевищував 40% нижче середнього по ЄС.

За останні три роки показник AIC на душу населення щодо середнього по ЄС залишався відносно стабільним в більшості державах-членах. Проте явний ріст був зареєстрований в Румунії (71% від середнього по ЄС у 2018 році в порівнянні з 65% у 2016 році), Словаччини (73% проти 68%) і Литві (89% проти 85%).

Помітне зниження було зафіксовано в Швеції (108% в 2018 році проти 112% у 2016 році) і Франції (107% проти 110%)

Нагадаємо, що очікувана тривалість трудової діяльності країнах Європейського союзу (ЄС) в 2017 році склала 36 років, що на три роки більше, ніж у 2000 році. За даними статистичної служби ЄС, тривалість трудового життя коливається від 32 років в Італії до 42 років у Швеції.