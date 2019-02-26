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Євростат назвав найбагатші регіони Європи

Новини » Економіка    26.02.2019 - 16:50
Євростат назвав найбагатші регіони Європи
Фото: колаж (РБК-Україна)

Регіональний ВВП на душу населення коливається від 31% до 626% від середнього по ЄС

Статистична служба Європейського союзу оприлюднила дані про регіональний ВВП на душу населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

Дані засновані на паритеті купівельної спроможності, а також на показниках ВВП країн Євросоюзу за 2017 рік.

Очолює рейтинг регіонального ВВП на душу населення Західний Лондон у Великій Британії (626% від середнього).

Далі йдуть Люксембург (253%), Південна Ірландія (220%), Гамбург у Німеччині (202%), регіон Брюсселя в Бельгії (196%), Схід і Центр Ірландії (189%), Прага в Чехії (187%), Братислава в Словаччині (179%), Верхня Баварія в Німеччині (177%), Іль-де-Франс (Париж) у Франції (176%).

Євростат назвав найбагатші регіони Європиhttps://ec.europa.eu/eurostat

Найбіднішими є регіони Болгарії.

Як відзначають в Євростаті, в деяких регіонах високий показник ВВП досягається за рахунок щоденних потоків людей, які працюють у місті, а живуть у передмісті.

Нагадаємо, що очікувана тривалість трудової діяльності країнах Європейського союзу (ЄС) в 2017 році склала 36 років, що на три роки більше, ніж у 2000 році. За даними статистичної служби ЄС, тривалість трудового життя коливається від 32 років в Італії до 42 років у Швеції.

Як повідомляло РБК-Україна, показник фактичного індивідуального споживання на душу населення в країнах ЄС в 2017 році коливався від 54% у Болгарії до 132% у Люксембурзі.

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