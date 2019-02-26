Євростат назвав найбагатші регіони Європи

Регіональний ВВП на душу населення коливається від 31% до 626% від середнього по ЄС

Статистическая служба Европейского союза обнародовала данные о региональном ВВП на душу населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

Данные основаны на паритете покупательной способности, а также на показателях ВВП стран Евросоюза за 2017 год.

Возглавляет рейтинг регионального ВВП на душу населения Западный Лондон в Великобритании (626% от среднего).

Далее идут Люксембург (253%), Южная Ирландия (220%), Гамбург в Германии (202%), регион Брюсселя в Бельгии (196%), Восток и Центр Ирландии (189%), Прага в Чехии (187%), Братислава в Словакии (179%), Верхняя Бавария в Германии (177%), Иль-де-Франс (Париж) во Франции (176%).

https://ec.europa.eu/eurostat

Самыми бедными являются регионы Болгарии.

Как отмечают в Евростате, в некоторых регионах высокий показатель ВВП достигается за счет ежедневных потоков людей, которые работают в городе, а живут в пригороде.

Напомним, что ожидаемая продолжительность трудовой деятельности странах Европейского союза (ЕС) в 2017 году составила 36 лет, что на три года больше, чем в 2000 году. По данным статистической службы ЕС, продолжительность трудовой жизни колеблется от 32 лет в Италии до 42 лет в Швеции.

Как сообщало РБК-Украина, показатель фактического индивидуального потребления на душу населения в странах ЕС в 2017 году варьировался от 54% в Болгарии до 132% в Люксембурге.