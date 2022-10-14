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В ЕС предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как против РФ, - СМИ

Фото: в Евросоюзе предлагают синхронизировать санкции против России и Беларуси (flickr by libereurope)
Автор: Иван Носальский

Польша, Литва, Эстония, Латвия и Ирландия предлагают ввести против Беларуси все санкции, которые были применены в отношении РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio.

По данным издания, такое инициатива о синхронизации ограничений содержится в предложениях к девятому пакету антироссийских санкций, которые направили в Еврокомиссию пять вышеперечисленных государств.

При этом в PolskieRadio отмечают, что вопрос применения к Беларуси всех санкций, которые были задействованы в отношении РФ, уже некоторое время обсуждают в Брюсселе. При помощи такой инициативы хотят как можно сильнее ударить по белорусской экономике, заставить режим в Минске прекратить помощь Москве и предотвратить обход санкций со стороны россиян.

Единогласная поддержка такого решения среди стран-членов ЕС все еще остается под вопросом.

Также, как отмечает издание, пять стран предлагают внести в новый пакет санкций против РФ запрет на импорт бриллиантов из России, запрет на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky в ЕС, запрет на продажу недвижимости россиянам и отключение банков страны-агрессора от системы SWIFT.

Напомним, ранее стало известно, что лидер белорусского режима Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении российских войск на территории РБ.

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